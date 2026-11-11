Com estoque crítico de sangue, HEMOBA unidade de Jequié pede ajuda à população regional para doação; diretora faz apelo

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia- HEMOBA, unidade de Jequié, anexo ao prédio do Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, está com o estoque de sangue em nível baixo e reforça o chamado à população regional para a doação voluntária.

O sangue e as plaquetas são essenciais para atender pacientes da rede hospitalar pública e também a rede privada em casos de cirurgias, acidentes, câncer e outras doenças.

O HEMOBA Jequié atende 26 cidades, integrando os territórios do Médio Rio de Contas e do Vale do Jiquiriçá e a mobilização ganha força em novembro, que é o mês do doador. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde e quem explica sobre os critérios necessários para doação é a diretora do HEMOBA, Patrícia Vieira, que recebeu nesta terça-feira (10/11) a equipe do BMF.

”A HEMOBA de Jequié 26 cidades da região, todos os hospitais públicos e particulares conveniados e a gente tem uma demanda muito grande, a gente conta com a solidariedade das pessoas, a gente tem um horário de segunda a sexta, das 08 às 12h30, e de 13 às 16h30. Então, o doador precisa comparecer a unidade com o seu documento original com foto, bem alimentado, bem de saúde. A HEMOBA Jequié faz parte da rede no estado e a gente tem uma cooperação entre os bancos de sangue da rede HEMOBA. Nesse momento, a gente está com o estoque crítico para alguns grupos sanguíneos como: A Positivo, O Positivo, O Negativo e a gente faz um apelo à população de Jequié e região nesse mês do doador, sobre a importância da doação de sangue”, convidou Patrícia.

Segundo a diretora, do dia 23 ao dia 28, em comemoração ao Dia Nacional doo Doador, comemorado no dia 25 a HEMOBA Jequié estará com programação especial para atendimento aos doadores.

Informações e Foto: Marcos Frahm / BMF

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