Bombeiro e SAMU resgatam jovem de 18 anos que adentrou em tanque de grande profundidade na cidade de Jaguaquara

Na noite desta segunda-feira (27/07), bombeiros militares da 2ª Cia do 8º Batalhão de Bombeiros Militar e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 realizaram um trabalho de resgate de uma jovem que ficou ferida após cair dentro de um tanque vazia, de cerca de 05 metros de profundidade, na Rua Pau Brasil, Loteamento Carlos Dubois, em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá.A vítima é moradora da área e havia horas que era procurada pelos avós, com quem reside, quando foi encontrada já por volta das 21h pela sua avó, dentro do tanque, com ferimentos.

O resgate da jovem durou mais de 01h e contou com ajuda de populares. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital de Jaguaquara. O tanque, coberto com uma laje, mas com um acesso quadrado aberto representa risco e exige providências para outros casos semelhantes não ocorram. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

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