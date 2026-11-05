Acusado de latrocínio contra caminhoneiro na cidade de Manoel Vitorino é preso pela policia civil

Um homem de 23 anos, investigado por tentativa de latrocínio, foi preso pela Polícia Civil da Bahia, na manhã da ultima terça-feira (03/11), no bairro Centro, em Manoel Vitorino, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. O crime ocorreu em 15 de setembro de 2025, na BR-116, no trecho de saída do município em direção a Jequié, e teve como vítima um caminhoneiro.

Segundo as investigações, na ocasião, a vítima foi abordada por dois homens que, após oferecerem ajuda e receberem dinheiro e bebidas, anunciaram o assalto, simulando estar armados, e obrigaram o caminhoneiro a dirigir até uma área isolada. No local, os suspeitos roubaram celulares, cartões e dinheiro, além de ferirem a vítima com golpes de canivete na região do pescoço e da cabeça para obter senhas bancárias e a formatação do celular.

A ação criminosa foi interrompida por um funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que, ao passar pelo local, percebeu o pedido de socorro da vítima e passou a acompanhar o caminhão. Nesse momento, os suspeitos pularam do veículo em movimento e fugiram pela mata.

Após a localização do investigado, que estava foragido, foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis, e permanece custodiado à disposição da Justiça. O outro suspeito já havia sido preso em junho deste ano e segue custodiado no Conjunto Penal de Jequié.

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de Manoel Vitorino (DT/Manoel Vitorino), unidade vinculada à 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/Jequié).

*Por Thanize Borges / Ascom-PCBA

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