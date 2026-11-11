FIFA divulga procedimentos do sorteio da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, que terá a Bahia como estado-sede

A FIFA divulgou os procedimentos do Sorteio Final da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, que será realizada no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho, com a Bahia entre os oito estados-sede. O sorteio está marcado para 11 de dezembro deste ano, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, e definirá a composição dos grupos e o caminho das 32 seleções na competição. A Bahia integra a preparação nacional para receber atletas, delegações e torcedores de diversas partes do mundo.

De acordo com as regras anunciadas, as seleções serão distribuídas em quatro potes, com oito equipes cada, conforme o Ranking Mundial Feminino da FIFA. O Brasil, na condição de país-sede, ficará no Pote 1 e ocupará automaticamente a posição A1. O sorteio seguirá critérios para garantir o equilíbrio entre os grupos, evitando, sempre que possível, a presença de mais de uma seleção da mesma confederação. Também serão estabelecidos caminhos distintos até as semifinais, de forma que as duas seleções mais bem colocadas no ranking não possam se enfrentar antes da final, caso vençam seus respectivos grupos.

Na Bahia, a realização do Mundial representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade internacional do estado, movimentar o turismo e impulsionar a economia. A capital baiana também conta com um diferencial importante de infraestrutura: a integração, por meio do metrô, entre o Aeroporto Internacional de Salvador, a Arena Fonte Nova e a nova Rodoviária, facilitando o deslocamento de atletas, delegações e visitantes durante a competição. O calendário definitivo, com a distribuição das partidas por estádio e os horários dos jogos, será confirmado pela FIFA após o sorteio. Informações e Foto: Secom – Secretaria de Comunicação Social – Governo da Bahia

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