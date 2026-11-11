Jovem que foi baleado em residência morre em hospital da cidade de Ipiaú

O jovem conhecido como Felipe, vítima de um ataque a tiros na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro ACM, em Ipiaú, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral de Ipiaú (HGI). O crime ocorreu por volta das 1h30, em uma residência localizada no Caminho 9. Segundo informações preliminares, homens armados invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos contra Felipe, que trabalhava com a venda de milho cozido.

Após ser baleado, o jovem foi socorrido por populares e encaminhado ao HGI, mas não resistiu. A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu informações e realizou buscas pelos suspeitos. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações e Foto: SITE GIRO IPIAÚ

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