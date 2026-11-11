Prefeitura de Jequié leva Social na Comunidade e Caravana da Alegria para moradores dos povoados da Jiboinha, Santa Clara e Santa Rita

Com o propósito de aproximar os serviços socioassistenciais da população e promover o Dia das Crianças para estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação, realizou, nesta terça-feira, 10, mais uma edição do programa Social na Comunidade e da Caravana da Alegria, contemplando os moradores dos povoados de Jiboinha, Santa Clara e Santa Rita, na região da Caatinga e localizados há mais de 50 quilômetros da sede do município. Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a secretaria de Educação, Elvia Sampaio; o vereador Emanuel Campos Silva, o Tinho de Waldeck; e as equipes técnicas que integram a rede municipal de assistência social e da Educação.

Durante a programação, os moradores tiveram acesso à atualização e orientação do Cadastro Único (CadÚnico), informações sobre benefícios sociais, emissão do ID Jovem e atendimentos dos serviços vinculados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ao Núcleo de Atendimento às Mulheres (NAM) e à equipe de Abordagem Social. A iniciativa, em conjunto com as atividades recreativas da Caravana da Alegria, mobilizou ainda a comunidade escolar da localidade, criando um ambiente descontraído e de muita animação. Informações e Foto: SECOM PMJ

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