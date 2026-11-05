UESB terá recredenciamento institucional votado pelo Conselho Estadual de Educação nesta terça (10)

O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) realizará, na próxima terça-feira (10), às 9h, uma sessão solene em Vitória da Conquista para a votação do parecer e a formalização do recredenciamento institucional da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). O evento acontecerá no Teatro Glauber Rocha da Universidade e representa uma etapa decisiva na avaliação das condições legais, acadêmicas e institucionais necessárias à continuidade do funcionamento da universidade no Sistema Estadual de Ensino.

Previsto nas normas que regulamentam a educação superior, o recredenciamento é um procedimento periódico que avalia a regularidade institucional e as condições de oferta das atividades acadêmicas. O processo é fundamental para a universidade que desempenha papel estratégico na interiorização da educação superior pública, na formação de profissionais, na produção científica e no desenvolvimento social, econômico e cultural do sudoeste baiano.

Para o presidente do CEE-BA, Roberto Gondim, a realização da sessão na própria universidade amplia o diálogo entre o Conselho e a comunidade acadêmica, além de reforçar a importância da avaliação institucional para o fortalecimento da educação superior pública.

“O recredenciamento representa um marco para a comunidade acadêmica, ao reconhecer as condições institucionais de funcionamento da universidade e assegurar a continuidade de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O ato também reafirma o compromisso do CEE-BA com a regularidade institucional e a qualidade da educação superior oferecida à sociedade baiana.”

A solenidade contará com a presença do secretário da Educação do Estado da Bahia, Marcius Gomes, do reitor e da vice-reitora da UESB, além de outros representantes da gestão universitária, conselheiros do CEE-BA e autoridades locais. O evento também reunirá professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da universidade.





SERVIÇO

Recredenciamento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Data: 10 de novembro de 2026 – Terça-feira.

Horário: 9h

Local: Teatro Glauber Rocha – UESB Vitória da Conquista.

Informações: ASCOM/UESB

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