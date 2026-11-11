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Renovação de matrícula da Rede Estadual de Ensino da Bahia para 2027 começa em 16 de novembro

Os estudantes regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino da Bahia, em 2026, devem ficar atentos ao período de renovação da matrícula para o ano letivo de 2027, que acontece de 16 a 27 de novembro. A principal novidade, deste ano, é a possibilidade de realizar o procedimento pela internet, por meio do portal ba.gov.br, facilitando o acesso e garantindo mais comodidade às famílias.

Estudantes com 16 anos ou mais poderão fazer a renovação direta e preferencialmente pelo portal. Caso não consigam concluir o procedimento pela plataforma, deverão procurar a secretaria da unidade escolar onde estão matriculados, que deverá assegurar a renovação. Para os estudantes menores de 16 anos, os pais ou responsáveis deverão realizar a renovação diretamente na unidade escolar onde o aluno está matriculado.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) orienta que as unidades escolares acompanhem todo o processo, esclareçam as dúvidas dos estudantes e de seus responsáveis e garantam o atendimento durante o período estabelecido. A renovação é fundamental para assegurar a continuidade da trajetória escolar dos estudantes na rede estadual.

Ascom SEC
Foto Ilustrativa: Douglas Amaral

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