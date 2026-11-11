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Renovação de matrícula da Rede Estadual de Ensino da Bahia para 2027 começa em 16 de novembro
Estudantes com 16 anos ou mais poderão fazer a renovação direta e preferencialmente pelo portal. Caso não consigam concluir o procedimento pela plataforma, deverão procurar a secretaria da unidade escolar onde estão matriculados, que deverá assegurar a renovação. Para os estudantes menores de 16 anos, os pais ou responsáveis deverão realizar a renovação diretamente na unidade escolar onde o aluno está matriculado.
A Secretaria da Educação do Estado (SEC) orienta que as unidades escolares acompanhem todo o processo, esclareçam as dúvidas dos estudantes e de seus responsáveis e garantam o atendimento durante o período estabelecido. A renovação é fundamental para assegurar a continuidade da trajetória escolar dos estudantes na rede estadual.
Ascom SEC
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