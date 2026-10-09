Desenvolvimento: Robotic Software
Queimada avança em propriedades às margens da BR-116, no trecho entre Jequié, Jaguaquara e Lafaiete Coutinho
As queimadas às margens das rodovias estão aumentando casa vez mais com o calor intenso. Na tarde desta quinta-feira (08/10), uma equipe do DNIT foi acionada com um caminhão-pipa para conter as chamas após um fogo de alastrar às margens da BR-116, na altura do KM 662, trecho entre Jequié, Lafaiete Coutinho e Jaguaquara, no Sudoeste baiano.
Não se sabe se o incêndio foi proposital ou por questões climáticas. Apesar da atuação da equipe que tentava conter o fogo, as chamas se alastraram e continuaram a queimar o matagal em propriedades às margens da via até à noite, com a fumaça atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Informações e Foto: Marcos Frahm / BMF
Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.