EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jequié/BA, sob protocolo nº 96.578, com os seguintes dados: REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS MAGALHÃES CATARINO, brasileira, maior, capaz, divorciada, aposentada, RG n° 0123769574 SSP/BA, CPF nº 198.006.735- 04, residente e domiciliada na Avenida Rio Branco, 98-B, bairro centro, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Avenida Rio Branco, 98, bairro centro, em Jequié/BA, com área total do terreno de 226,60 m’, sendo a edificação de 790,13m’, com inscrição imobiliária n° 01010620283001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Técnico Agrimensor Emerson Santos da Silva, TRT: CFT2403605618, MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: 5.443 Livro 2-T. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado NÃO IDENTIFICADO, na qualidade de proprietário tabular para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho.

Jequié/BA, 13 de dezembro de 2024. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

