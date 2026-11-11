Empresa de coleta I9 em Jequié informa que coleta do HGPV irá continuar sendo realizada

Empresa responsável pela coleta de lixo do município de Jequié, enviou uma nota informando que a coleta no Hospital Geral Prado Valadares irá continuar sendo realizado normalmente pela referida empresa. Leia nota na integra logo a baixo.

Informamos que a I9 Jequié Gestão de Resíduos emitiu o Ofício nº 071/2026, através do qual solicita a desconsideração integral do Ofício nº 076/2026 (expedido em 29 de outubro de 2026).

De acordo com o documento assinado pelo Diretor-Presidente, Márcio José Mergulhão Uchôa Junior:

Marcador Comunicação sem efeito: A comunicação anterior decorreu de iniciativa exclusiva da empresa, sem considerar as disposições da Lei Complementar Municipal nº 001/2026. Marcador Manutenção da coleta no hospital Prado Valadares :A coleta dos resíduos gerados por essa unidade continuará a ser realizada regularmente, nos moldes atuais e sem qualquer alteração.

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