SAC realiza atendimento exclusivo a crianças neste sábado (07/11) em Jaguaquara, com o Projeto Pequeno Cidadão

O SAC realiza um atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neste sábado (07/11). O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte do Projeto Pequeno Cidadão, que acontece em 51 pontos SAC no interior do Estado, incluindo Jaguaquara. O atendimento, em um ambiente lúdico e preparado para o público infantil, será por agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

CIN – A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário que a criança esteja acompanhado do pai ou mãe e apresente a certidão de nascimento original em mãos. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia simples. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (https://www.ba.gov.br/administracao/) e o site do SAC (www.sac.ba.gov.br).

Projeto Pequeno Cidadão:

O quê: Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Quando: Sábado, dia 7 de novembro

Horário: Pela manhã

Quanto: Gratuito

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