Com as fortes chuvas que caem no município, iniciadas no sábado, 14, e com maior intensidade nesta segunda e terça-feira, dias 16 e 17, a Prefeitura mobilizou uma força-tarefa com participação das equipes da Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde, para monitorar as áreas afetadas, atender às ocorrências e minimizar os transtornos provocados junto à população pelas precipitações.

Com volume médio acumulado de aproximadamente 180 milímetros, foram registrados alagamentos em imóveis nos bairros São Judas Tadeu, Pompílio Sampaio, KM 3, Espírito Santo, Cansanção e Joaquim Romão; queda de árvores na Avenida Santa Luzia, na Avenida Tote Lomanto e outra na Avenida Lomanto Junior; o alagamento envolvendo dois caminhões na área da Estação Rodoviária; e a queda de um imóvel desabitado, no Alto da Bela Vista. Ao longo do dia as equipes permaneceram em campo, acompanhando a situação e prestando assistência às famílias que necessitam de atendimento. Até o momento há o registro de duas pessoas desalojadas.

A Secretaria de Serviços Públicos também intensificou as ações de acompanhamento e manutenção, com atenção especial aos pontos de drenagem e às áreas que apresentaram maior acúmulo de água. No Centro de Abastecimento Vicente Grilo, onde o volume de chuva superou temporariamente a capacidade de vazão do sistema de drenagem, a água escoou completamente até a manhã desta terça-feira, 17. Equipes da Secretaria estiveram no local realizando a revisão dos serviços de limpeza e verificando as condições de funcionamento dos pontos de captação das águas pluviais.

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