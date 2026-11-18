A Polícia Civil da Bahia passou a contar com uma estrutura especializada para intensificar o combate ao poder econômico das organizações criminosas. O Comitê Integrado de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra) foi inaugurado nesta terça-feira (17), na sede do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), em Salvador. A iniciativa é pioneira no Norte e Nordeste e a segunda do gênero implantada no país.

O novo comitê amplia a capacidade de investigação e análise da Polícia Civil, com foco na identificação de movimentações financeiras suspeitas, no rastreamento de recursos provenientes de atividades ilícitas e na localização de bens e valores vinculados a organizações criminosas.

A implantação do Cifra fortalece uma das principais estratégias de enfrentamento à criminalidade organizada: a asfixia financeira. “Na Bahia, já ultrapassamos a marca de 600 operações voltadas à asfixia financeira. Enquanto houver dinheiro circulando, haverá produção da violência por meio do crime organizado. A medida busca atingir diretamente a estrutura econômica desses grupos, retirando recursos que alimentam atividades como tráfico de drogas, crimes contra a vida, contra o patrimônio, corrupção e lavagem de dinheiro”, pontuou o delegado-geral da PC-BA, André Viana.

Entre 2025 e outubro de 2026, bens e valores relacionados a investigações da Polícia Civil da Bahia já somam aproximadamente R$ 270 milhões em bloqueios autorizados pelo Poder Judiciário. Os recursos, quando recuperados e destinados conforme os procedimentos legais, poderão ser revertidos em investimentos nas estruturas e nos equipamentos da segurança pública estadual.

Para o coordenador do Cifra, Alexandre Galvão, a criação do comitê representa um avanço na capacidade do Estado de atingir as bases financeiras das organizações criminosas. “A ideia é de que, reduzindo a capacidade econômica dessas organizações criminosas, elas tenham obrigatoriamente que reduzir o seu poder junto às comunidades. Quanto mais conseguirmos expropriar os valores ilegais que elas se movimentam, mais fracas elas ficarão. E um aspecto altamente positivo é a utilização das verbas da delinquência para o reforço do próprio caixa estatal”, afirmou.

Inteligência financeira e recuperação de ativos

O Cifra funcionará como uma estrutura especializada na produção de inteligência financeira e patrimonial. A partir da análise de dados e movimentações, o comitê poderá identificar mecanismos de circulação e ocultação de patrimônio, além de redes empresariais utilizadas para dissimular a origem de recursos ilícitos.

Entre as atribuições estão a elaboração de relatórios de inteligência financeira e relatórios técnicos, bem como a análise de fluxos financeiros relacionados à criminalidade organizada. As informações produzidas poderão subsidiar investigações e medidas judiciais de bloqueio, sequestro e confisco de bens.

Repórter: Simônica Capistrano/GOVBA

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