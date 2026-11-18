A valorização da cultura quilombola, da ancestralidade e das histórias de mulheres negras ganha reconhecimento nacional com o trabalho desenvolvido pela professora Qircia Aparecida Fonseca Santana, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Iraquara, na Chapada Diamantina. Em sintonia com as reflexões e celebrações do Novembro Negro, em alusão ao mês da Consciência Negra, a educadora conquistou o segundo lugar no eixo Direitos Humanos da 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, com o projeto “Leituras negras: diálogos com as comunidades tradicionais de Iraquara”. O resultado foi anunciado durante cerimônia realizada na Pinacoteca de São Paulo.



Desenvolvida com estudantes da unidade escolar, a iniciativa aproxima a literatura afro-brasileira e indígena dos saberes e das histórias das mulheres quilombolas do município. Por meio de leituras, rodas de conversa e entrevistas, os jovens conhecem narrativas que valorizam a ancestralidade e a identidade cultural das comunidades tradicionais. As experiências também dão origem a produções artísticas, fortalecendo o diálogo entre escola, território e memória.



“Fiquei muito feliz de ver uma iniciativa que trabalha com narrativas femininas e negras, de mulheres historicamente invisibilizadas, ganhando voz, espaço e inspirando outros professores. Sou uma mulher negra, venho da roça e de uma realidade rural que dialoga diretamente com a história dessas comunidades e mulheres. O projeto reúne educação, cultura, arte e saberes tradicionais. Por isso, é tão significativo para mim”, destaca a professora Qircia.



Um dos frutos desse trabalho é o Coletivo de Teatro Griô, que reúne estudantes, professores e integrantes da comunidade e promove aprendizados que ultrapassam a linguagem teatral. Eduardo Santos, egresso da rede estadual e ex-integrante do grupo, conta que a experiência transformou sua relação com a arte e abriu novos caminhos. “O coletivo não é apenas um grupo de teatro. A gente estuda cultura, povos, comunidades e literatura. Participar desse trabalho me libertou da timidez, melhorou minha autoestima e me deu conhecimentos que também utilizei na redação do ENEM, na qual tirei 920 pontos. Essa descoberta me motivou a correr atrás do meu sonho de fazer um curso de teatro. Já me inscrevi na Universidade Federal da Bahia”, relata.



Entre os desdobramentos do projeto está a peça “Rios de sangue”, adaptação da obra “Torto Arado”, do escritor baiano Itamar Vieira Junior. A iniciativa contribui para reconhecer as mestras quilombolas como produtoras de conhecimento e protagonistas da preservação cultural. Promovido pelo Instituto Somos, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece práticas educacionais transformadoras e recebeu, nesta edição, 3.916 projetos de todo o Brasil.



Ascom SEC

Fotos: PC Pereira/ Acervo Pessoal

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