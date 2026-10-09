Jequié não terá desfile no aniversário da cidade próximo dia 25 de Outubro

A Prefeitura de Jequié reconsiderou a informação de que o desfile cultural alusivo aos 129 anos de Jequié, seria antecipado para sábado (24), por conta do 2º turno das eleições presidenciais e, em nova postagem em seu site oficial, revela que “não haverá desfile cívico, mas a programação buscará contemplar todos os públicos, além de movimentar a economia local, fortalecendo Jequié como destino de eventos”.

Estão mantidos na programação de aniversário do município, neste domingo (11), o IV Torneio de Pesca Esportiva, que reúne competidores no lago da Barragem da Pedra, em disputas de três modalidades, sendo Barranco, Caiaque e Barco, com pontuação definida a partir da aferição do tamanho dos peixes capturados, que, após a medição, serão devolvidos ao lago.

Do dia 15 a 17, na Câmara de Vereadores, a X edição da Festa Literária do Sertão de Jequié, a Felisquié, com vasta programação acadêmica e literária, constando de palestras reflexivas, homenageando em memória o Doutor Milton Santos e o professor e historiador Emerson Pinto de Araújo. A atriz e escritora Ana Cecília Costa, receberá do legislativo municipal a Comenda Anésia Cauaçu e na manhã do dia 17, o jornalista Judson Almeida, estará abordando a partir de um trabalho monográfico de sua autoria, a contribuição histórica e cultural da extinta Rádio Bahiana de Jequié para a região. Na manhã de domingo (18), será realizada a Corrida e Caminhada Jequié 129 anos, com largada às 7h, na praça localizada no entorno da praça da Catedral de Santo Antônio, com percursos de dois, cinco e dez quilômetros passarão por importantes vias do Centro da cidade, com chegada no mesmo ponto de partida.

Com informações do Jequié Repórte

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