A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, segue ampliando os investimentos na rede municipal de assistência, com obras de construção, modernização e requalificação das Unidades de Saúde em diferentes localidades do município. No Loteamento Sol Nascente, no bairro Joaquim Romão, está em andamento a construção da primeira Unidade Básica de Saúde da comunidade, uma intervenção que atende a uma antiga demanda dos moradores e representa um importante passo para ampliar a cobertura da Atenção Básica.

Viabilizado por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e contrapartida da administração municipal, o novo equipamento vai aproximar os serviços de saúde das famílias que vivem nessa região. Projetada para oferecer uma estrutura moderna, funcional e adequada às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a nova unidade contará com dois consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salas de enfermagem, vacinação, esterilização e procedimentos, além de farmácia, recepção, auditório, sala de reunião, copa e estacionamento.

A implantação do equipamento permitirá ampliar a oferta de consultas, procedimentos e serviços preventivos, fortalecendo o acompanhamento das famílias e proporcionando mais comodidade e acolhimento à população. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à expansão da infraestrutura de saúde, com o propósito de garantir uma rede cada vez mais acessível, resolutiva e próxima das comunidades. Para o secretário de Saúde, Marlon Pereira, a obra representa mais um avanço no atendimento dos Jequieenses. Informações e Foto: SECOM/PMJ

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