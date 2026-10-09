Prorrogadas até 15 de outubro as inscrições para seleção de entidades territoriais para a 17ª Feira Baiana da Agricultura Familiar

Estão prorrogadas até 15 de outubro as inscrições para a seleção de entidades territoriais interessadas em representar empreendimentos na 17ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. A seleção está prevista em edital e contempla entidades que atuam na representação de empreendimentos da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e economia solidária.

A 17ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária está prevista para ocorrer de 2 a 6 de dezembro de 2026, no Parque Costa Azul, em Salvador.

O resultado preliminar da seleção está previsto para 20 de outubro. Após o período para apresentação e análise de recursos, o resultado final deverá ser divulgado em 5 de novembro, com a identificação das entidades selecionadas.

As informações sobre inscrições, critérios e resultados estão disponíveis nos sites da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Seleção

O edital prevê a seleção de uma entidade proponente por Território de Identidade, totalizando até 27 entidades. As entidades selecionadas representarão empreendimentos dos respectivos territórios durante a feira.

Para a escolha da entidade representante de cada território, deverá ser realizada reunião pelo Colegiado Territorial, com a participação de representantes da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes Bahia), da Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF) e dos empreendimentos coletivos ou individuais.

Programação técnica

O edital também estabelece prazo para o recebimento de propostas destinadas à composição da programação técnica da 17ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária.

As unidades da SDR, demais secretarias de Governo e instituições parceiras poderão encaminhar propostas para o e-mail [email protected] , no período de 28 de setembro a 28 de outubro de 2026.

As atividades serão realizadas presencialmente e deverão observar os critérios estabelecidos no edital. O resultado da seleção das propostas está previsto para 10 de novembro de 2026, nos sites da SDR e da CAR.

Fotos: André Frutuôso – SDR/CAR

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