Planaltino: Operação da Polícia Militar recupera carga de leite NAN que teria sido saqueada após acidente na BA-026

A Polícia Militar através da 93ª CIPM de Maracás recuperou, nesta segunda-feira (17) uma carga de leite da marca NAN que havia sido saqueada no local de um acidente de trânsito na manhã de domingo (16) na Rodovia BA-026, no trecho entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações da 93ª CIPM, por volta das 10h, as guarnições do PETO e do 3º Pelotão foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima sobre materiais oriundos de receptação em uma fazenda às margens da BA-026, na localidade conhecida como Figueiredo, município de Planaltino.

”Ao chegarem ao local indicado, os policiais identificaram 89 caixas de leite em pó da marca NAN, sendo 30 caixas armazenadas em um depósito no curral e 59 caixas próximas à residência. Além disso, foram encontradas duas motocicletas estacionadas na frente da casa, sendo que uma delas apresentava o chassi cortado. O responsável pela residência não foi localizado”, diz a PM.

Segundo à Polícia Rodoviária Estadual – PRE, o acidente teria teria envolvido u veículo Iveco StraliHD com placa DVS-7G78 e o semirreboque de placa STM-0J71, que teria tombado em uma curva da estrada, que ficou parcialmente interditada. O motorista, um homem de 56 anos, A.S.F foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, unidade de planaltino, para o Hospital Geral Prado Valadares – HGPV. A carga teria sido saqueada antes da chegada da polícia e recuperada hoje em ação da PM. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários