Oportunidade: Largo Vanádio Maracás abre vaga para jovem aprendiz

A Largo Vanádio Maracás, mineradora situada no centro-sul da Bahia, tem uma oportunidade para quem sonha em ingressar no mercado de trabalho. A empresa está com uma vaga aberta para Jovem Aprendiz em Eletricista Industrial.

Os interessados devem ter entre 18 e 21 anos e o ensino médio completo. A vaga é para jornada presencial, no turno matutino, e oferece benefícios como vale alimentação. As inscrições devem ser feitas através da plataforma Jobfy, no link https://app.jobfy.pro/publico/vaga/38971.

