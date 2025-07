Comerciante alerta sobre circulação de notas falsas de R$ 200 em Ipiaú e região

A circulação de notas falsas de R$ 200,00 no comércio de Ipiaú e cidades vizinhas tem preocupado lojistas e moradores. Nesta segunda-feira (21), um comerciante procurou a redação do GIRO Ipiaú para alertar a população sobre o golpe que vem sendo aplicado com cédulas falsificadas.

Segundo o relato, na semana passada, o estabelecimento do comerciante recebeu uma nota falsa de R$ 200, identificada apenas após a transação ser concluída. O prejuízo serviu como sinal de alerta para a possibilidade de outras ocorrências semelhantes na cidade.

Ainda nesta segunda, um morador de Dário Meira relatou ter se deparado com duas notas falsas do mesmo valor. O caso reforça a suspeita de que um lote de cédulas falsificadas esteja sendo espalhado pela região.

Diante da situação, comerciantes e consumidores devem redobrar a atenção ao receber esse tipo de cédula, verificando itens de segurança como marca d’água, textura do papel e elementos holográficos.

Nesses casos a recomendação é que a nota seja retida com segurança e a polícia seja imediatamente acionada. A circulação de moeda falsa é crime previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a 12 anos de reclusão. Informações e Foto: SITE GIRO IPIAÚ

