Agricultura Familiar da Bahia leva sabor, identidade e negócios para a Bahia Farm Show 2025

A força da agricultura familiar baiana marcará presença mais uma vez na Bahia Farm Show 2025, que acontece de 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Consolidada como um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, a feira será palco do Empório da Agricultura Familiar, um espaço climatizado que reunirá o melhor da produção de cooperativas e associações de toda a Bahia.

Além do Empório, terão 32 estandes de empreendimentos da agricultura familiar com foco especial nos territórios da Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente, do Velho Chico e Oeste Baiano. O estande total conta com 790m², onde serão apresentados produtos que traduzem a identidade e o potencial produtivo dessas regiões.

A participação da Agricultura Familiar da Bahia na Bahia Farm Show é uma realização do Governo do Estado, via Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A iniciativa visa promover a diversidade, a sustentabilidade e a qualidade dos produtos da agricultura familiar, além de fortalecer a economia solidária e regional.

Segundo Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR, a presença da agricultura familiar na feira reforça o papel estratégico do setor na economia e na segurança alimentar do estado.

“A agricultura familiar está novamente presente na Bahia Farm Show com toda a sua diversidade, robustez e qualidade. Estamos levando um Empório com produtos de toda a Bahia, além de 32 estandes com itens que representam o melhor das nossas comunidades do Oeste. Essa participação é também uma afirmação de que o setor está conectado à inovação e à agregação de valor”, destaca Jeandro.

Entre os produtos em destaque estarão queijos artesanais, derivados lácteos como iogurtes e mussarelas, mel de altíssima qualidade e produtos defumados da suinocultura. Um atrativo exclusivo desta edição será o espaço dedicado a cortes nobres de cordeiros e cabritos, com degustação promovida pelo frigorífico FrigBahia, referência da agricultura familiar baiana.

A expectativa é que, além da valorização e visibilidade dos produtos, os empreendimentos participantes tenham a oportunidade de ampliar mercados, fechar negócios e firmar novas parcerias comerciais, aproveitando o ambiente estratégico da feira, que reúne os principais nomes do agronegócio brasileiro e internacional. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

