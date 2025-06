PRF divulga balanço da Operação São João 2025 nas rodovias federais da Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia encerrou, na ultima terça-feira (25), a Operação São João 2025, realizada entre os dias 20 e 25 de junho. A ação integrou o calendário nacional de operações voltadas à segurança viária em períodos de grande movimentação nas estradas, com atenção especial ao deslocamento de milhares de baianos e turistas rumo às festas juninas no interior do estado.

A Operação São João está inserida no contexto da Operação Festejos Juninos 2025, que acontece entre os dias 1º de junho e 31 de julho, abrangendo todo o ciclo junino — incluindo os períodos de Santo Antônio, São João e São Pedro. A ação engloba uma série de operações com foco em segurança viária e combate ao crime nas rodovias federais baianas, especialmente nas rotas de maior movimento e relevância logística.

Resultados nas rodovias

A PRF baseou sua estratégia em dados históricos, priorizando os trechos com maior número de acidentes e sinistros graves. A atuação contou com reforço de efetivo, viaturas, radares móveis e etilômetros, com o objetivo de salvar vidas, coibir infrações e garantir a segurança de quem utilizou as rodovias no período.

Durante os cinco dias da Operação São João, a PRF registrou 79 acidentes nas rodovias federais da Bahia, com 18 mortes confirmadas. Em comparação com 2024, quando foram contabilizados 82 sinistros, houve uma redução no número total de ocorrências, o que aponta para um avanço no enfrentamento à acidentalidade. No entanto, o cenário ainda exige atenção redobrada, especialmente diante de condutas de risco que continuam a impactar a segurança viária.

As BRs com maior número de óbitos foram a BR-101, com 5 mortes, e a BR-116, com 6. A principal causa dos acidentes fatais foi a ultrapassagem indevida, responsável por 6 óbitos no período. Apesar do esforço da PRF na intensificação da fiscalização e das ações de conscientização, a conduta imprudente de motoristas segue como fator decisivo para o agravamento de ocorrências. O dado acende um alerta para os riscos envolvidos nesse tipo de manobra e reforça a necessidade de prudência por parte dos condutores.

Balanço de acidentes Operação São João 2024 2025 Total de acidentes 82 79 Acidentes Graves 28 30 Feridos 106 98 Óbitos 14 18

Fiscalização intensificada e foco no comportamento do condutor

Entre os dias 20 e 25 de junho, a PRF fiscalizou 8.875 pessoas e 7.787 veículos, realizando 6.471 testes de alcoolemia. A operação priorizou o enfrentamento de infrações com elevado potencial de letalidade, como o consumo de álcool ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, uso indevido do acostamento, não uso do cinto de segurança e condução de veículos por motoristas não habilitados.

As infrações mais autuadas foram:

Ultrapassagens proibidas: 815

Alterações irregulares na iluminação: 362

Condutores inabilitados: 310

Falta do cinto de segurança: 225

Trânsito indevido no acostamento: 217

A expressiva quantidade de autuações por ultrapassagens proibidas mostra que a PRF tem direcionado seus esforços de forma assertiva. A infração não apenas liderou o ranking de autuações, como também se destacou como a principal causa de mortes no período, evidenciando o risco envolvido nesse tipo de comportamento.

Fluxo intenso nas rodovias baianas

Durante os cinco dias de operação, cerca de 792 mil veículos trafegaram pelas rodovias federais baianas. As BRs com maior volume de tráfego foram:

BR-324: 266.334 passagens

BR-116: 252.126 passagens

BR-101: 137.043 passagens

Apesar da expectativa inicial de crescimento no fluxo, o número de veículos em circulação foi ligeiramente inferior ao registrado no mesmo período de 2024. O pico de movimentação foi registrado na terça-feira (25), durante o retorno das festas de São João.

Combate ao crime: integração e resultados expressivos

Durante o período da operação, 28 pessoas foram detidas por envolvimento em crimes diversos, incluindo tráfico de drogas, receptação e uso de documentos falsificados. Além disso, a PRF recuperou 13 veículos com registros de furto ou roubo.

O destaque do período foi a apreensão de 4.893 quilos de drogas, entre maconha e haxixe, em Vitória da Conquista. A ação foi resultado de uma operação integrada entre PRF, Polícia Federal (PF) e CIPE Sudoeste (PM-BA). A carga ilícita estava escondida entre mercadorias lícitas em um caminhão-baú e representou a maior apreensão de entorpecentes já registrada na região sudoeste da Bahia.

Continuidade das ações: foco no São Pedro

Com o encerramento da etapa dedicada ao São João, a PRF segue com o planejamento da Operação Festejos Juninos 2025, que se estende até o final de julho. O foco agora se volta para os festejos de São Pedro, que mobilizam milhares de pessoas em diversas regiões do estado.

A Polícia Rodoviária Federal reforça seu compromisso com a segurança viária e a integridade dos usuários das rodovias federais. As fiscalizações continuam e serão direcionadas especialmente aos trechos mais críticos identificados durante a operação de São João. Informações e Foto: PRF

