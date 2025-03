 PRF recupera motocicleta com registro de furto na cidade de Manoel Vitorino

Durante fiscalização na tarde da segunda-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com registro de furto. A ação ocorreu em uma oficina mecânica localizada às margens da BR-116, no km 710, no município de Manoel Vitorino (BA).

A equipe policial realizava diligências quando identificou uma motocicleta com indícios de adulteração. Após procedimentos avançados de identificação veicular, os policiais constataram que se tratava de uma Honda PCX preta, furtada na cidade de Diadema (SP), conforme registro de boletim de ocorrência de 1º de março de 2015. O condutor do veículo relatou que adquiriu a motocicleta em 2015, por um valor abaixo do praticado no mercado, sem saber da sua origem ilícita. Diante dos fatos, o homem e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária de Manoel Vitorino, para aplicação dos procedimentos legais cabíveis. Informações e Foto: PRF

