Mototaxista é perseguido e morto a tiros na zona rural da cidade de Ipiaú

Um mototaxista, identificado como Luiz Henrique, apelidado de “Bufantão”, foi morto com vários tiros no final da tarde de ontem sexta-feira (27), na região conhecida como “Zeca Souza”, zona rural de Ipiaú. Conforme as informações preliminares apuradas pelo pelo site GIRO IPIAÚ no local, tudo indica que a vítima tenha sido seguida pelo autor dos disparos. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para fazer a perícia e recolher o corpo para o IML de Jequié para os procedimentos de praxe. A motivação e autoria do crime serão apuradas pela Polícia Civil. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

