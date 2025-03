PRF apreende maconha escondida dentro de garrafa térmica em ônibus de turismo na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 141 gramas de maconha que estavam escondidas dentro de uma garrafa térmica. A droga foi localizada durante uma abordagem a um ônibus de turismo no km 429 da BR-116, em Feira de Santana (BA).

A fiscalização contou com o auxílio do cão farejador K9 Umbro, que indicou a presença de substâncias ilícitas em uma caixa de papelão localizada no bagageiro do veículo. Dentro da embalagem, os policiais encontraram a garrafa térmica contendo sete pacotes de maconha, embalados em sacos plásticos pretos.

Os agentes identificaram o passageiro responsável pela encomenda. Questionado, ele afirmou que a droga era para consumo próprio e que a havia adquirido no Paraná, com destino final na Bahia. Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Polícia Civil de Feira de Santana (BA), onde serão tomadas as providências cabíveis. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários