Hassan recomenda prudência aos motoristas que irão transitar nas rodovias neste São João 

Pelo terceiro ano consecutivo, o deputado municipalista Hassan (PP) lança campanha de conscientização dos motoristas usuários das rodovias baianas, especialmente as BRs 116, 324 e 101, alertando-os para os perigos nestas rodovias, principalmente nos períodos de festejos como no Carnaval, São João e São Pedro. “Graças a Deus nos livramos da ViaBahia, mas a pior concessionária do País deixou essas autopistas em péssimo estado de conservação. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumiu a administração das BRs na Bahia e está realizando reparos emergenciais, mas não sabemos se até o início dos festejos do São João os reparos terão sido concluídos”, explicou o parlamentar, recomendando cautela e muita paciência aos motoristas.

Para o período dos festejos juninos, que neste ano conta antes com o feriado prolongado de Corpus Christi, o parlamentar ressaltou que vai utilizar as redes sociais, os meios de comunicação, e placas de outdoor nas BRs 324 e 116 para alertar os usuários da importância da prudência e atenção nas rodovias, cobrando também do Dnit o apoio e o auxílio ao motorista que tiver alguma intercorrência no percurso.

Preocupado com os perigos aos quais os usuários das rodovias estão expostos, e ressaltando que infelizmente estas autopistas ainda continuam com condições precárias, o deputado Hassan encaminhou ofícios ao ministro dos Transportes, Renan Filho, ao diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio e ao diretor-geral do Dnit, Fabrício de Oliveira Galvão, solicitando a realização de uma ‘Operação Festejos Juninos’, visando garantir a segurança dos usuários no período do São João e do São Pedro. “Como acontece todos os anos, o fluxo de veículos aumenta consideravelmente nos períodos de festas, ampliando o número de acidentes, alguns infelizmente com vítimas fatais”, recorda.

A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o fluxo de veículos no período de 18 e 25 de junho aumente em até 400%, passando de em média 25 mil carros por dia para quase 100 mil. O deputado Hassan sugeriu ao governador Jerônimo Rodrigues a abertura das cabines dos pedágios da BR-324 durante o São João, mas o Dnit, a PRF e a Secretária de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), decidiram em conjunto que as cabines continuarão fechadas, e os motoristas continuarão utilizando apenas duas faixas laterais, onde funcionavam as antigas cabines de cobrança automática.

De acordo com a PRF, uma das mais constantes causas de acidentes em épocas como essa, é a imprudência de motoristas, principalmente daqueles que não estão habituados a circular em autopistas, sendo preciso dirigir defensivamente e observar as normas de trânsito. O deputado destaca que “álcool não combina com direção”, e chama a atenção dos motoristas para respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens perigosas, não esquecer de colocar o cinto de segurança e não usar o celular enquanto dirige.

No ano passado, conforme dados da Polícia PRF, no período junino cerca de 300 mil veículos transitaram nas BRs 324 e 116 entre os dias 20 a 25 de junho, período em que foram registrados 77 acidentes, dos quais 25 graves, 92 feridos e 14 óbitos. Para o deputado, é fundamental garantir suporte adequado ao longo das BR-324 e BR-116, considerando que os motoristas estão sem assistência básica durante suas viagens.

Comentários no Facebook:

Comentários