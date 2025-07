 PRF apreende maconha e cloridrato de cocaína ao fiscalizar ônibus na BR-116

Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas durante fiscalização no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA). Os policiais abordaram um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Palmeira dos Índios (AL), transportando passageiros e encomendas. Durante a verificação do compartimento de bagagens, foram localizadas cinco caixas.

Ao abrirem os volumes, os agentes encontraram 100 tabletes de substância com características semelhantes à maconha, totalizando cerca de 90 quilos. Também foram apreendidos 58 papelotes e 157 pinos contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína, com peso aproximado de 30 g e 190 g, respectivamente.

Uma das passageiras foi identificada como responsável pelas encomendas. Ela declarou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte das drogas de São Paulo até o destino final em Alagoas.

A passageira e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jequié. A ocorrência será investigada para apurar possíveis conexões com o tráfico interestadual de entorpecentes. Informações e Foto: PRF

