Condutor de BMW é detido pela PRF com registro de estelionato em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão relevante durante fiscalização na BR-116, no quilômetro 677, no município de Jequié (BA). A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), com foco no enfrentamento à criminalidade.

Durante a abordagem a um veículo de luxo, uma BMW, os policiais consultaram os sistemas de segurança e identificaram um Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete (MG) por crime de estelionato em desfavor do condutor.

Segundo relato da vítima, o suspeito teria adquirido o automóvel, mas não efetuou o pagamento, rompendo todo tipo de contato ao desligar o telefone celular, impossibilitando qualquer tentativa de comunicação.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Jequié. O veículo e a quantia de R$ 14.137,00 encontrada em seus pertences também foram apresentados à autoridade policial para os devidos encaminhamentos. Informações e Foto: PRF

