Jovem de 20 anos, morador do município de Itagibá é assassinado dentro de uma casa na cidade de Jequié

Sidnei dos Santos Alves, 20 anos, natural de Ipiaú, no Médio Rio de Contas foi vítima da violência e morreu a tiros na noite deste domingo (20/07) ao ter a casa onde estava invadida por criminos em Jequié.

O jovem, que era morador do distrito de Japumerim, em Itagibá foi surpreendido dentro do imóvel e tombou no local. Os atiradores fugiram após o cometimento do crime, que está sendo apurado pela Delegacia Territorial de Jequié.

O corpo de Sidnei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. Equipes das policias Civil e Militar estiveram no local, mas não encontraram os autores da ação criminosa. A Polícia não descarta que o caso tenha relação com o crime.

Foto: Marcos Frahm / BMF

