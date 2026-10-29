Agricultura familiar da Bahia amplia presença no mercado da gastronomia durante o Summit Nexxo 2026

A agricultura familiar da Bahia foi destaque no Summit Nexxo 2026 – Reescrevendo o Código, que encerrou nesta quarta-feira (28), no Hotel da Bahia by Wish, em Salvador. O evento, que durou dois dias, foi uma oportunidade para aproximar cooperativas e agroindústrias familiares de empresários, gestores e profissionais dos setores de bares, restaurantes e alimentação.

A iniciativa contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).

Durante a programação, Dailson Andrade, coordenador de Comercialização e Acesso a Mercados da CAR, apresentou ações e estratégias do Governo do Estado voltadas à agricultura familiar e destacou a importância de parcerias para ampliar as oportunidades de comercialização das cooperativas. “A qualidade e a diversidade dos produtos mostram que a agricultura familiar tem muito a contribuir com esse setor, ampliando as oportunidades de comercialização e valorizando a produção dos agricultores e agricultoras familiares”, destacou.

Um dos destaques foi o Empório da Agricultura Familiar, espaço dedicado à exposição de produtos de cooperativas e agroindústrias baianas. A iniciativa apresentou a diversidade da produção rural do estado, valorizando a origem dos alimentos e aproximando as organizações produtivas de potenciais compradores.

Para Rodrigo Pinto, coordenador do Empório Itinerante da Unicafes, a participação no evento contribui para aproximar os produtos da agricultura familiar dos empreendedores do setor gastronômico. “O evento é uma oportunidade de apresentar os produtos da agricultura familiar aos empresários de bares e restaurantes, ampliando o acesso do público baiano a esses alimentos.

A presença do Empório da Agricultura Familiar é fundamental para conectar as cooperativas aos empreendedores do setor e abrir novos mercados para a produção familiar”, ressaltou.

A programação reuniu palestras, painéis, debates e atividades de relacionamento voltadas ao público empresarial. O evento contou com cerca de 500 participantes, entre proprietários e gestores de negócios, profissionais dos setores de alimentos e bebidas e outros agentes do mercado gastronômico.

Tecnologia e valorização das relações humanas

Em sua terceira edição, o Summit Nexxo propôs discussões sobre os desafios e as oportunidades para os negócios em um cenário de transformações tecnológicas e valorização das relações humanas. Nesse contexto, a presença da agricultura familiar contribuiu para ampliar o debate sobre a origem dos alimentos, os saberes envolvidos na produção e as possibilidades de conexão entre os territórios rurais e o mercado consumidor. Informações e Foto: Ascom SDR/CAR

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