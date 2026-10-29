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Pé-de-Meia garante incentivo extra de R$ 200 para estudantes que fizerem o ENEM 2026
O Pé-de-Meia busca estimular a permanência na escola, a conclusão dos estudos e a continuidade da trajetória educacional dos jovens. Pelo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do total de inscritos na Bahia, 339.318 farão as provas gratuitamente, o equivalente a 77,6%, enquanto que 97.925 são pagantes.
O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, destacou a importância do Pé-de-Meia e reforçou a mobilização de toda a rede estadual nas escolas. “Nós somos um dos três estados com mais inscritos no ENEM, e isso reflete o trabalho realizado durante todo o ano na nossa rede estadual. Continuamos com nossas ações nas escolas, com aulões, simulados e dando todo o suporte para que os nossos estudantes façam as provas e realizem o sonho de acessar o Ensino Superior.”
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, com abertura dos portões às 12h (horário de Brasília) e fechamento às 13h. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens e de Ciências Humanas, além da redação, com encerramento às 19h. Já no segundo dia, o exame será dedicado às áreas de Matemática e Ciências da Natureza, com a aplicação finalizada às 18h30. Os locais de prova estão disponíveis na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/).
Ascom SEC
Foto ilustrativa: Luiz Carrera
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