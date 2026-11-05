Com apoio da Prefeitura de Jequié, aulão gratuito para o ENEM 2026 reuniu centenas de estudantes no Alto da Prefeitura

Com apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi realizado no ultimo domingo 02/11, no Alto da Prefeitura, o Jequié Nota 1000, aulão gratuito que reuniu centenas de estudantes em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026, cujas provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A iniciativa, executada em parceria com os cursos pré-vestibular Anésia Cauaçu e Evolua,teve como objetivo reforçar os conhecimentos dos participantes e oferecer suporte nesta reta final de preparação para o exame.

Buscando aliar aprendizado, acolhimento e incentivo, o evento contribuiu com os esforços dos jovens que tentam alcançar uma vaga no ensino superior. Contando com revisão geral dos conteúdos, dicas e orientações importantes para as provas, o encontro também proporcionou momentos de descontração e integração, com atividades recreativas e apresentação musical do DJ Laszlo, que animou os estudantes. Para a diretora municipal da Juventude, Sara Cardoso, o Jequié Nota 1000 representou uma oportunidade de fortalecer a preparação dos estudantes e demonstrar o compromisso do município com a educação junto ao público jovem da cidade. Informações e Foto: SECOM PMJ

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