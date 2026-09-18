Morre no Hospital Geral Prado Valadares motorista de picape envolvida em acidente com BMW na BR-420, em Jaguaquara

Faleceu no Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, para onde foi transferido do Hospital de Jaguaquara depois de socorrido no fim da manhã desta sexta-feira (18/09) Edvaldo Lopes Mendes, 61 anos, o motorista da picape Fiat Strada de placa policial PRJ-5256, que capotou na BR-420 depois de uma colisão com um carro BMW de cor azul, com placa FAU-OB35

Segundo informações coletadas no local pelo BMF, os veículos seguiam no mesmo sentido, em direção a BR-116, quando colidiram, a BMW e a picape conduzida Edvaldo, que transportava um carregamento de verduras da Cooperativa Coop Jaguar para o município de Lafaiete Coutinho e, com o impacto da batida, a picape capotou e parou num matagal às margens da via. O motorista da Strada foi levado inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 ao Hospital de Jaguaquara, e posteriormente transferido ao HGPV por uma Unidade Avançada do SAMU de Jequié.

A ocorrência sobre o sinistro foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal PRF, Delegacia 10/03 de Jequié, sob alegação dos envolvidos, ocupantes da BMW de que na ultrapassagem um terceiro veículo que teria evadido estaria envolvido no caso. Evaldo era morador de Jaguaquara e segundo informações o veículo teria sido fretado para o transporte da carga à Lafaite. Ele estava na companhia de outro rapaz.

*Por Marcos Frahm / BMF

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