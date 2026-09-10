PRF encerra Operação Independência nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na segunda-feira (7), a Operação Independência. Desde a última sexta-feira (4), com o maior movimento de veículos nas rodovias federais do país por causa do feriado, policiais intensificaram a fiscalização. Na operação, a PRF registrou 1.031 sinistros de trânsito, com 66 mortes e 1.074 feridos.

O foco da operação foi o combate à mistura álcool e direção. Os policiais autuaram 993 motoristas por embriaguez ao volante, por recusa ao teste do etilômetro ou constatação de que estavam embriagados. No período, as equipes da PRF fizeram 54.485 testes de alcoolemia e 69 pessoas foram detidas por apresentarem sinais de embriaguez ou teor de álcool no organismo considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As equipes também identificaram outras condutas que podem provocar riscos a quem passa pelas rodovias. De sexta-feira até ontem, 24.863 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade, 5.404 autuações foram registradas por ultrapassagens irregulares, 2.610 por não uso do cinto de segurança e 461 por falta do dispositivo de retenção para crianças, as cadeirinhas. Na operação, os policiais fiscalizaram 150.180 pessoas e veículos. No combate ao crime, a PRF apreendeu 8.869 kg de maconha, 602 kg de cocaína e 432 pessoas foram detidas.

A Operação Independência foi a primeira com as mudanças estabelecidas pela resolução 1.031, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), na fiscalização de alcoolemia. No mês passado, o Contran definiu regras para a autuação de motoristas que apresentem sinais de embriaguez e para a realização do teste passivo.

Na resolução, que começa a valer a partir de outubro deste ano, o Contran também estabeleceu as regras para o uso dos “drogômetros”. Os aparelhos são utilizados para que os agentes de trânsito possam identificar se os motoristas estão na direção dos veículos sob a influência de substâncias psicoativas.

Obs: as estatísticas da Operação Independência são preliminares, em razão do prazo para consolidação das informações nos sistemas da PRF.

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