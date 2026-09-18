De forma inédita, Prefeitura de Jequié promove cerimônia de posse de mais de 420 novos servidores da Educação

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, realizou na quadra poliesportiva do Centro Educacional Presidente Médici, nesta sexta-feira, 18, a cerimônia de posse de mais de 420 novos servidores efetivos do Sistema Municipal de Ensino. Os profissionais passam a integrar o Magistério e a estrutura técnica da Secretaria Educação, reforçando o atendimento nas escolas municipais e ampliando a capacidade da rede de ensino. A nomeação representa a maior convocação de servidores da história da Educação jequieense e integra o conjunto de investimentos que vem sendo realizado no setor, visando a valorização dos profissionais e a melhoria da qualidade do ensino público. Estiveram presentes o prefeito Flávio Santana, o Flavinho; a secretária de Educação, Elvia Sampaio; o procurador geral do município, Daniel Quadros; a secretária de Administração, Alexsandra Souza; o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gilvan Santana, o Soldado Gilvan; a defensora pública do Estado, Itanna Assis de Souza Pelegrini; demais secretários municipais; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Denize Brito; a presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB — CACS/FUNDEB, Lucy de Santana; e a diretora da APLB/Sindicato, Caroline Moraes.

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