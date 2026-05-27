Batida entre dois carros deixa quatro feridos na BR-116, trecho do município de Serrinha; veículos ficaram irreconhecíveis

Uma batida entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, na tarde desta terça-feira (26), em um trecho da BR-116, em Serrinha, cidade a 68 km de Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos transitavam em sentidos opostos, quando um deles invadiu a contramão e bateu de frente com o outro.

Após o acidente, um dos carros foi parar no acostamento, enquanto o outro estacionou no meio da rodovia. Os veículos ficaram irreconhecíveis. Conforme a PRF, algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Elas foram retiradas com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

Em seguida, os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde e nem sobre as identidades das vítimas. O caso será apurado pela Polícia Civil (PC). G1

Foto: Reprodução/TV Suba

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