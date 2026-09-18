Homem não resiste aos ferimentos após acidente com triciclo em Ipiaú e morre em hospital

O homem que ficou ferido em um acidente com um triciclo no último dia 5 de setembro, na BR-330, na saída de Ipiaú sentido Barra do Rocha, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, onde permanecia internado desde o dia do acidente.

Segundo informações levantadas pela reportagem do GIRO, a vítima, identificada como Alex dos Santos Nunes, de 35 anos, sofreu múltiplas fraturas na região do tórax após o triciclo colidir contra uma árvore de pequeno porte às margens da rodovia. Durante o período de internação, Alex chegou a passar por dois procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na manhã de quinta-feira (17).

Alex era morador de Rondônia e estava em Ipiaú acompanhado da esposa, visitando um casal de amigos. Conforme informações obtidas pelo GIRO, o casal, que já tinha experiência com motocicletas, saiu para dar uma volta em um triciclo pertencente a um empresário da cidade quando ocorreu o acidente.

A esposa de Alex, que está nos primeiros meses de gestação, também estava no veículo. Ela sofreu escoriações, recebeu atendimento médico e permaneceu em observação, sendo liberada horas depois. Após os procedimentos legais, o corpo de Alex foi encaminhado para Rondônia, onde será realizado o sepultamento neste sábado na cidade de Vilhena. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

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