Policia Militar inaugura Central de Vídeo Manitoramento na cidade de Planalto

Na manhã da última quarta-feira dia 16, na cidade de Planalto foi inaugurada a Central de Vídeo Manitoramento, esse projeto tem a participação da Polícia Militar em parceria com a Rede colaborativa composta por membros da sociedade Planaltense ePrefeitura Municipal tendo como presidente o senhor RAFAEL SCHETTINI

Esse projeto tem a finalidade de reforçar um cinturão de força na segurança pública desta cidade contamos com mais de cem câmeras estaladas na cidade e área rurais conta também com câmeras de reconhecimento fácil e de placas veiculares câmeras integradas ao CICOM em Vitória da Conquista onde através desse serviço oferece a sociedade urbana e rural um maior sensação de segurança!

Esse projeto também tem a finalidade de desenvolver programas sociais e culturais deste município.

O subtenente Tadeu Santana se especializou em Rondas Rurais quando trabalhou na 92 CIPM,Companhia está especializada em Rondas Rurais, Após ser transferido para 79 CIPM situada na cidade de Poções, foi convidado pela atual comandante a Maj Paula Fagundes para desenvolver esse importante projeto na cidade de Planalto o Subtenente Tadeu Santana já pertenceu ao 19 BPM em Jequié e a Rondesp Sudoeste em Vitória da Conquista

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