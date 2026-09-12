NETO DESTACA ZÉ COCÁ COMO VICE

“VAMOS GOVERNAR A BAHIA JUNTOS”, DIZ ACM

Durante participação no programa Bahia na Palma da Mão, da Rede Bahia/Globo, ACM Neto destacou Zé Cocá como seu candidato a vice-governador e ressaltou a importância do ex-prefeito de Jequié na chapa.

“Vamos governar a Bahia juntos”, afirmou Neto ao falar sobre a parceria com Zé Cocá e o papel que ele deverá desempenhar ao seu lado.

A declaração reforça o protagonismo de Zé Cocá na chapa e sua presença como representante do interior no projeto político liderado por ACM Neto.

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