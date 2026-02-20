Acidente entre carreta e outros veículos deixa feridos e trava o trânsito na BR-116, trecho entre Irajuba e Brejões

Um acidente entre veículos de carga e de passeio, carreta, caminhão e carro travou o trânsito e deixou pessoas feridas neste início de tarde na Rodovia Santos Dumont BR-116, trecho entre os municípios de Irajuba e Brejões, em uma ladeira, nas proximidades de uma via de acesso ao município de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá.

Uma carreta teria descido a serra e tombou na altura do KM 589, provocando um congestionamento sobre a rodovia, nos dois sentidos da estrada. O acidente teria ocorrido por volta das 13h40 e envolveu equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do DNIT e SAMU da região. O condutor da carreta foi socorrido com ferimentos depois de ficar preso as ferragens, outras pessoas sofreram lesões.

No local, populares tentavam saquear a carga de produtos diversos que era transportada pela carreta, parte se espalhou na pista. Até às 16h30 o tráfego no trecho apresentava complicações aos usuários. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

