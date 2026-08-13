Homem de 35 anos morre após perder controle de moto e bater contra cerca de arame às margens da BA-549, em Apuarema

O condutor de uma moto morreu após colidir com o veículo contra uma cerca de arame farpado às margens da Rodovia BA-549, via que interliga Apuarema a Itamari, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano.

De acordo com informações do 3º Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, a equipe foi acionada por volta das 07h45 desta quinta-feira (13/08), tendo constatado o sinistro na Curva do Ferrugem.

A moto saiu da pista e bateu na cerca ao transitar pela curva, o homem identificado como Evanildo dos Santos, 35 anos, não resistiu e faleceu ainda no local.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Jequié pela Polícia Técnica. Ainda segundo a PRF, a moto Honda CG estava com sinais identificadores do CHASSI e NIV suprimidos. A moto foi apresentada na Delegacia Territorial de Apuarema.

Informações e Foto: Marcos Frahm / BMF

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