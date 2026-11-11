Prefeitura de Jequié leva curso gratuito em Confeitaria para moradores do Residencial Segredo e forma novos profissionais

Criar oportunidades, despertar talentos e oferecer condições para que as pessoas construam um futuro com mais autonomia. Com esse propósito, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Infraestrutura, em parceria com o Banco do Brasil, segue promovendo cursos profissionalizantes gratuitos para os jequieenses. Nesta quarta-feira, 11, foi realizado o encerramento do curso de Confeitaria, destinado aos moradores do Residencial Segredo, no bairro Curral Novo. Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a coordenadora de Cursos e Oficinas, Geisa Calhau; a gestora de Políticas Públicas, Ana Marta Palmito; a diretora municipal da Juventude, Sara Cardoso; a agente de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fábia Viana; a diretora municipal de Habitação, Ayala Brito; a técnica social da Eco-habitah Consultoria Social, Gabriela Oliveira Costa; a assistente social, Gilda Lopes, da Secretaria de Infraestrutura; e a professora Tamiles Eça, responsável pelo processo formativo das participantes.

A iniciativa, executada pela Eco-Habitat Consultoria Social, em parceria com a Central de Cursos do município, teve como objetivo ampliar as oportunidades de inclusão produtiva, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda das famílias. Durante a formação, os alunos tiveram acesso a conhecimentos técnicos sobre o preparo de massas, recheios, coberturas e outros produtos da confeitaria, além de orientações sobre boas práticas de manipulação, higiene e armazenamento de alimentos. Por meio do curso as formandas tiveram a oportunidade de descobrir habilidades e enxergar na qualificação profissional uma possibilidade concreta de transformação da própria realidade. Informações e Foto: SECOM PMJ

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