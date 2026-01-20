Reunião estratégica das Forças de Segurança define ações integradas para apurar crimes de homicídios em Ipiaú

A Polícia Civil da Bahia realizou uma reunião estratégica com foco na intensificação das investigações relacionadas aos homicídios registrados no município de Ipiaú entre sexta-feira (16) e domingo (18). O encontro reuniu representantes do Gabinete do Delegado-Geral com integrantes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e teve como objetivo alinhar operações conjuntas com as forças de segurança para repressão qualificada aos crimes violentos letais intencionais na região.

Participaram da reunião o diretor-adjunto do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Arthur Guimarães, o diretor regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), Roberto Júnior, o coordenador regional de Jequié, Roberto Leal, o titular da Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú, Isaías Pereira, e representantes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Militar (PM).

As ações irão reforçar a atuação da Delegacia Territorial de Ipiaú, que investiga sete homicídios ocorridos no período, alguns deles com prisões em flagrante já realizadas. De acordo com as investigações, os crimes estariam relacionados a um rompimento interno entre integrantes de um mesmo grupo criminoso com atuação no município.

Até o momento, no bairro Euclides Neto, três homens, de 19, 20 e 31 anos, foram presos em flagrante pelo homicídio de Nerisvaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos. Durante as diligências, os suspeitos confessaram envolvimento no crime e indicaram o local onde estavam enterradas duas armas de fogo. No local, foram apreendidos dois revólveres, calibres .38 e .32, além de munições e aparelhos celulares. Ainda no mesmo bairro, um homem de 33 anos foi autuado em flagrante pela morte de Ítalo Ravi Alves Cordeiro, de 15 anos. Um segundo envolvido, já identificado, permanece foragido.

A unidade policial também apura os homicídios de Vinícius Costa da Silva, de 25 anos, no bairro Euclides Neto; Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, no bairro Santana; Edemarques Batista dos Santos, de 26 anos, no bairro Dois de Dezembro; Iago Lima Santos, de 21 anos, na Praça de Eventos; além de um homem ainda não identificado, morto na região central do município. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo absoluto. Informações e Foto: SSP/BA

