Morre Dr. Célio Martins, médico que atuou por mais de 40 anos em Dário Meira

Faleceu em Salvador, nesta terça-feira (20), o médico Dr. Célio Martins de Farias, conhecido por sua longa trajetória de dedicação à saúde da população de Dário Meira. A notícia do falecimento causou tristeza entre familiares, amigos e moradores do município, onde o profissional atuou por cerca de 47 anos. Ele também atendeu por muitos anos no município de Aiquara.

Ao longo de sua carreira, Dr. Célio construiu uma história marcada pelo atendimento a diversas gerações de famílias, tornando-se uma figura conhecida e respeitada na comunidade, inclusive chegou a ser candidato a prefeito do município. Dr. Célio estava enfermo em estado grave há algumas semanas.

O corpo do médico será encaminhado para Dário Meira, onde será velado na Câmara Municipal e sepultado e sepultado no município que lhe acolheu como filho. A família deverá divulgar posteriormente mais detalhes sobre o velório e o sepultamento.

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