Desenvolvimento: Robotic Software
Confira vagas de emprego para esta quinta feira 29/10 em Jequié
OPERADOR DE CAIXA
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS/ disponibilidade de horário
12 VAGAS
FISCAL DE PREVENÇÃO
Ensino médio completo
Experiência na função
01 VAGA
ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
AÇOUGUEIRO
Ensino médio completo
Experiência na função / disponibilidade de horário
01 VAGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Ensino fundamental completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
01 VAGA
SERVIÇOS GERAIS
Ensino fundamental completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
02 VAGAS
REPOSITOR DE MERCADORIA
Ensino médio completo
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
05 VAGAS
ANALISTA DE GESTÃO DE ESTOQUE
Ensino médio completo
Experiência comprovada na CTPS
01 VAGA
AUXILIAR DE SERRALHEIRO
Ensino fundamental incompleto
01- VAGA
PINTOR INDUSTRIAL
Ensino médio completo
Habilidade com pintura de estrutura metálica
01 VAGA
ENGENHEIRO CÍVIL- Estágio
Ensino superior incompleto em curso – a partir do 3º semestre
VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO
01 VAGA
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
10- VAGAS
COSTURADOR DE CALÇADOS
Ensino fundamental incompleto
VAGA EXCLUSIVA PARA PCD
70- VAGAS
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