Acompanhe as últimas notícias de Jequié e Região com o Repórter Wellington Ferreira através do blog que é referência em Jornalismo na Bahia.

Desenvolvimento: Robotic Software

Jequié

Confira vagas de emprego para esta quinta feira 29/10 em Jequié

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS/ disponibilidade de horário

12 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo

Experiência na função / disponibilidade de horário

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino fundamental completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino fundamental completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino médio completo

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

05 VAGAS

ANALISTA DE GESTÃO DE ESTOQUE

Ensino médio completo

Experiência comprovada na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE SERRALHEIRO

Ensino fundamental incompleto

01- VAGA

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino médio completo

Habilidade com pintura de estrutura metálica

01 VAGA

ENGENHEIRO CÍVIL- Estágio

Ensino superior incompleto em curso – a partir do 3º semestre

VAGA EXCLUSIVA PARA ESTÁGIO

01 VAGA

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

10- VAGAS

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

VAGA EXCLUSIVA PARA PCD

70- VAGAS

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