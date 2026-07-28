Prefeitura de Jequié ultrapassa 3,2 mil cães e gatos vacinados no Dia D da Campanha Antirrábica

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, promoveu, no sábado, 25, o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica, mobilizando equipes na sede e na Zona Rural, buscando ampliar a cobertura vacinal dos animais e fortalecer as ações de prevenção contra a raiva no município. Ao longo da ação, foram vacinados 3.236 animais, sendo 2.554 cães e 682 gatos, resultado que reforça a adesão da população e o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde pública.

Para o Dia de Vacinação foram disponibilizados postos de aplicação da vacina por toda a cidade, que funcionaram das 8h às 17h, além da Unidade de Saúde Isabel Andrade, em Florestal, e a Unidade de Saúde Waldomiro Borges, em Itajuru, que atenderam o público das 8h às 12h. Desde o início da campanha, a vacinação já alcançou 6.265 animais, totalizando 4.957 cães e 1.308 gatos imunizados. A estratégia faz parte das ações permanentes de vigilância em saúde desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, contribuindo para manter o controle epidemiológico da doença e garantir mais segurança para a população.

Gratuita, segura e fundamental para a proteção da saúde pública, a vacina antirrábica é a principal medida de prevenção contra a raiva, doença viral de elevada letalidade e que pode os seres humanos. Os tutores que ainda não conseguiram levar seus cães e gatos para a imunização podem ficar tranquilos, pois a campanha segue até o dia 31 de agosto. A vacinação continuará sendo ofertada por meio de postos volantes, além do atendimento no Centro de Esterilização de Cães e Gatos, localizado no Loteamento Jardim Paquetá, Lote 09, Quadra I, próximo à Smart Fit, e no Centro de Endemias e Atendimento da Raiva Animal e Leishmaniose, situado na Avenida Circular, nº 179, Loteamento Vila Aeroporto, no bairro Jequiezinho. A secretária de Saúde, Mariana Oliva, destacou a importância da participação dos tutores durante a campanha e agradeceu o empenho das equipes envolvidas na mobilização. Informações e Foto: SECOM/PMJ

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