Assinatura no Livro de Posse oficializa nova gestão da UESB

A assinatura no Livro de Posse do reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Robério Rodrigues Silva, e da vice-reitora Francislene Cerqueira de Jesus oficializou, nesta terça-feira (21), a nova gestão da instituição. A cerimônia foi realizada na Governadoria, em Salvador, com a presença do secretário em exercício da Educação da Bahia, Marcius Gomes, e de outras autoridades. O ato reafirma o início do mandato dos gestores para o quadriênio 2026-2030.



Embora empossados em 13 de junho, Robério e Francislene participaram do ato protocolar que consolida a nova administração. Eleitos pela chapa Cuidar para Transformar, eles assumem a gestão com o compromisso de fortalecer o ensino, a pesquisa, a extensão, a inclusão e o desenvolvimento institucional. “A universidade transforma a vida da sociedade, mas também precisa de cuidado. Precisamos cuidar das pessoas que fazem a universidade e dos nossos estudantes. O grande desafio é democratizar o Ensino Superior, garantindo o ingresso e, principalmente, a permanência até a conclusão dos cursos”, afirmou o reitor.



A nova gestão representa um marco para a universidade. Pela primeira vez, a UESB será conduzida por um reitor oriundo do campus de Itapetinga. Além disso, Robério e Francislene são egressos da própria instituição, evidenciando a capacidade da universidade de formar profissionais que retornam para exercer funções estratégicas de liderança.



A vice-reitora ressaltou que o momento simboliza a força transformadora da educação pública. “Nem no meu maior sonho imaginei viver este momento. Minha trajetória foi transformada pela educação e nosso compromisso é fazer com que muitas outras pessoas também tenham acesso à universidade pública de qualidade e possam transformar suas próprias histórias”, destacou. Informações: ASCOM GOVBA/Foto: Douglas Amaral

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