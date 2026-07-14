Prefeitura de Jequié inicia implantação da Bilhetagem Eletrônica e avança na modernização do transporte público

A Prefeitura de Jequié segue avançando na modernização do transporte coletivo e inicia, a partir da segunda-feira, 13, mais uma importante etapa desse processo com a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus municipais. A iniciativa, coordenada pela Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), representa mais um investimento voltado à melhoria da mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, praticidade e eficiência aos usuários do transporte público.

A implantação da bilhetagem eletrônica integra um conjunto de ações desenvolvidas pela administração municipal para qualificar o serviço prestado à população. Nesta primeira etapa, será realizado o cadastramento para emissão gratuita dos cartões eletrônicos, destinado inicialmente aos idosos e às Pessoas com Deficiência (PCD). O atendimento acontecerá na Central de Transporte, localizada na Galeria Walmick Almeida Andrade, na Praça da Bandeira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Para efetuar o cadastro, os idosos deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e telefone para contato. Já as Pessoas com Deficiência (PCD) deverão apresentar a habilitação para o Passe da Pessoa com Deficiência ou o cartão antigo, além de RG, comprovante de residência, foto 3×4 e telefone para contato. O cronograma de cadastramento será ampliado nas próximas etapas para contemplar estudantes e os demais usuários do transporte coletivo, cujas datas serão divulgadas posteriormente pela SUMTRAN.

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