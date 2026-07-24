Prefeitura de Jequié recebe nota “A” do Tesouro Nacional em ranking nacional de qualidade da informação contábil e fiscal

A Prefeitura de Jequié conquistou nota “A”, a classificação máxima concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). O reconhecimento coloca Jequié entre os municípios brasileiros que se destacam pela excelência, transparência e consistência das informações contábeis e fiscais encaminhadas ao Governo Federal. Na Bahia, dos 417 municípios, apenas 24 alcançaram a nota máxima, evidenciando o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal e a boa governança.

Elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Ranking Siconfi avalia a qualidade, a consistência e a confiabilidade dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais enviados pelos entes federativos, ou seja, a União, estados e municípios, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Os dados encaminhados são utilizados pelo próprio Tesouro Nacional, por órgãos de controle e por diversos segmentos da sociedade, servindo como importante instrumento para o acompanhamento da gestão fiscal e para o fortalecimento da transparência na administração pública. A classificação máxima obtida por Jequié reafirma o compromisso da administração municipal com o cumprimento das normas legais, a eficiência administrativa e a correta aplicação dos recursos públicos.

Para o prefeito Flávio Santana, o Flavinho, o reconhecimento nacional é resultado do trabalho técnico desenvolvido pelas equipes da Secretaria da Fazenda e Controladoria Municipal envolvidas nos procedimentos execução orçamentária, contabilidade e prestação de contas do município, pautado na autonomia, no planejamento e na responsabilidade com a gestão pública.

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